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سعر BID Protocol (BIDP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BIDP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BID Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BID Protocol خلال اليوم هو -7.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BID Protocol (BIDP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BID Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BID Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BID Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BID Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.44% 30 يوم $ 0 -8.57% 60 يوم $ 0 -68.42% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BID Protocol (BIDP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BID Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.155225$ 0.155225 $ 0.155225 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -7.44% تغير السعر (7 أيام) -10.88%

معلومات سوق BID Protocol (BIDP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: