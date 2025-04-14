سعر BID Protocol (BIDP)
سعر BID Protocol (BIDP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BIDP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BID Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BID Protocol خلال اليوم هو -7.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BIDP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BIDP.
خلال اليوم، كان سعر BID Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BID Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BID Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BID Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.44%
|30 يوم
|$ 0
|-8.57%
|60 يوم
|$ 0
|-68.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BID Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-7.44%
-10.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The BID Protocol (BIDP) is a cryptocurrency platform that focuses on facilitating fair launches. Its primary feature is the implementation of a Dutch auction system designed to prevent issues like front-running, witch attacks, and gas wars.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BIDP إلى VND
₫--
|1 BIDP إلى AUD
A$--
|1 BIDP إلى GBP
￡--
|1 BIDP إلى EUR
€--
|1 BIDP إلى USD
$--
|1 BIDP إلى MYR
RM--
|1 BIDP إلى TRY
₺--
|1 BIDP إلى JPY
¥--
|1 BIDP إلى RUB
₽--
|1 BIDP إلى INR
₹--
|1 BIDP إلى IDR
Rp--
|1 BIDP إلى KRW
₩--
|1 BIDP إلى PHP
₱--
|1 BIDP إلى EGP
￡E.--
|1 BIDP إلى BRL
R$--
|1 BIDP إلى CAD
C$--
|1 BIDP إلى BDT
৳--
|1 BIDP إلى NGN
₦--
|1 BIDP إلى UAH
₴--
|1 BIDP إلى VES
Bs--
|1 BIDP إلى PKR
Rs--
|1 BIDP إلى KZT
₸--
|1 BIDP إلى THB
฿--
|1 BIDP إلى TWD
NT$--
|1 BIDP إلى AED
د.إ--
|1 BIDP إلى CHF
Fr--
|1 BIDP إلى HKD
HK$--
|1 BIDP إلى MAD
.د.م--
|1 BIDP إلى MXN
$--