سعر Biceps (BICS)
سعر Biceps (BICS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BICS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Biceps الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.52K
- تغيير سعر Biceps خلال اليوم هو -0.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Biceps مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Biceps مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Biceps مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Biceps مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.73%
|30 يوم
|$ 0
|+1.30%
|60 يوم
|$ 0
|-49.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Biceps: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.36%
-0.73%
-27.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Biceps token is a decentralized and deflationary cryptocurrency that rewards its holders with Bitcoin. Every transaction of $BICS triggers a burn of % of the amount, reducing the total supply and increasing its scarcity. Additionally, % of every transaction is redistributed to all $BICS holders in Bitcoin, creating a passive income stream for them. Biceps is so called "The easy Bitcoin miner"
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