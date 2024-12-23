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سعر Bibox (BIX) المباشر لليوم هو USD 0.0036984 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 434.19K . يتم تحديث سعر BIX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bibox الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.49K - تغيير سعر Bibox خلال اليوم هو +2.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 117.40M

أداء سعر Bibox (BIX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bibox مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bibox مقابل USD هو $ -0.0003456483 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bibox مقابل USD هو $ -0.0000183995 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bibox مقابل USD هو $ -0.000021242390480881 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.29% 30 يوم $ -0.0003456483 -9.34% 60 يوم $ -0.0000183995 -0.49% 90 يوم $ -0.000021242390480881 -0.57%

تحليل سعر Bibox (BIX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bibox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00360564$ 0.00360564 $ 0.00360564 24 ساعة مرتفع $ 0.00370514$ 0.00370514 $ 0.00370514 عالية طوال الوقت $ 1.77$ 1.77 $ 1.77 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) +2.29% تغير السعر (7 أيام) +2.24%

معلومات سوق Bibox (BIX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: