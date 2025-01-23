سعر Biblical Truth (BTRU)
سعر Biblical Truth (BTRU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BTRU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Biblical Truth الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 330.34
- تغيير سعر Biblical Truth خلال اليوم هو -0.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Biblical Truth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Biblical Truth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Biblical Truth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Biblical Truth مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.73%
|30 يوم
|$ 0
|-28.08%
|60 يوم
|$ 0
|-38.82%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Biblical Truth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.73%
-2.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
“God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.” John 3:16, donation token serving the greater good for our Lord & savior Jesus Christ.
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