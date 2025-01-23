احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BTRU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BTRU.

سعر Biblical Truth (BTRU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BTRU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Biblical Truth الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 330.34 - تغيير سعر Biblical Truth خلال اليوم هو -0.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Biblical Truth (BTRU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Biblical Truth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Biblical Truth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Biblical Truth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Biblical Truth مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.73% 30 يوم $ 0 -28.08% 60 يوم $ 0 -38.82% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Biblical Truth (BTRU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Biblical Truth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.73% تغير السعر (7 أيام) -2.02%

معلومات سوق Biblical Truth (BTRU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: