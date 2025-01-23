سعر Biblecoin (BIBL)
سعر Biblecoin (BIBL) المباشر لليوم هو USD 1.081. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BIBL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Biblecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 589.19
- تغيير سعر Biblecoin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BIBL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BIBL.
خلال اليوم، كان سعر Biblecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Biblecoin مقابل USD هو $ +0.0115790234 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Biblecoin مقابل USD هو $ -0.3259830089 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Biblecoin مقابل USD هو $ -0.2021340947933036 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0115790234
|+1.07%
|60 يوم
|$ -0.3259830089
|-30.15%
|90 يوم
|$ -0.2021340947933036
|-15.75%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Biblecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bible Coin is a cryptocurrency project that aims to provide solutions to the concerns of the modern church. Throughout the years, the church has faced difficulties that range from having insufficient funds for missions to donations being stolen or mismanaged. By the use of blockchain technology, Bible Coin (BIBL) introduces custom solutions to overcome such matters. Blockchain technology demonstrates the improvements to the current system – especially how cryptocurrency transfers enable instant and traceable donations to the church and its missionary activities. Bible Coin’s native cryptocurrency BIBL is a BEP-20 token with a total supply of 10,000,000,000 BIBL. However, only 50% of that total supply will be available for circulation, with the rest set aside as staking rewards for the future. BIBL will facilitate peer-to-peer (P2P) transactions and donations, as well as provide staking rewards and enable remote elections.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BIBL إلى AUD
A$1.71879
|1 BIBL إلى GBP
￡0.87561
|1 BIBL إلى EUR
€1.03776
|1 BIBL إلى USD
$1.081
|1 BIBL إلى MYR
RM4.79964
|1 BIBL إلى TRY
₺38.53765
|1 BIBL إلى JPY
¥169.14407
|1 BIBL إلى RUB
₽107.27844
|1 BIBL إلى INR
₹93.42002
|1 BIBL إلى IDR
Rp17,435.48143
|1 BIBL إلى PHP
₱63.33579
|1 BIBL إلى EGP
￡E.54.38511
|1 BIBL إلى BRL
R$6.42114
|1 BIBL إلى CAD
C$1.54583
|1 BIBL إلى BDT
৳131.83876
|1 BIBL إلى NGN
₦1,683.79803
|1 BIBL إلى UAH
₴45.402
|1 BIBL إلى VES
Bs59.455
|1 BIBL إلى PKR
Rs301.36118
|1 BIBL إلى KZT
₸563.3091
|1 BIBL إلى THB
฿36.67833
|1 BIBL إلى TWD
NT$35.38113
|1 BIBL إلى CHF
Fr0.9729
|1 BIBL إلى HKD
HK$8.41018
|1 BIBL إلى MAD
.د.م10.78838