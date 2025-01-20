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سعر BIB (BIB) المباشر لليوم هو USD 0.03190833 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BIB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BIB الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 141.64 - تغيير سعر BIB خلال اليوم هو -0.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BIB (BIB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BIB مقابل USD هو $ -0.00029740520142954 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BIB مقابل USD هو $ -0.0073832142 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BIB مقابل USD هو $ -0.0113822660 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BIB مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00029740520142954 -0.92% 30 يوم $ -0.0073832142 -23.13% 60 يوم $ -0.0113822660 -35.67% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BIB (BIB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BIB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03188859$ 0.03188859 $ 0.03188859 24 ساعة مرتفع $ 0.03226868$ 0.03226868 $ 0.03226868 عالية طوال الوقت $ 87.64$ 87.64 $ 87.64 تغير السعر (1 ساعة) -0.40% تغير السعر (1يوم) -0.92% تغير السعر (7 أيام) -4.16%

معلومات سوق BIB (BIB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: