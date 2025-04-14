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سعر Biaoqing SOL (BIAO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.79K . يتم تحديث سعر BIAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Biaoqing SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Biaoqing SOL خلال اليوم هو -1.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.51M

أداء سعر Biaoqing SOL (BIAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Biaoqing SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Biaoqing SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Biaoqing SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Biaoqing SOL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.03% 30 يوم $ 0 +24.07% 60 يوم $ 0 -34.72% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Biaoqing SOL (BIAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Biaoqing SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -1.03% تغير السعر (7 أيام) +56.85%

معلومات سوق Biaoqing SOL (BIAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: