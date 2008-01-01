توكنوميكس Biao on BNBChain (BIAO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Biao on BNBChain (BIAO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Biao on BNBChain (BIAO) WHAT IS $BIAO? The comic originated with Wang Nima, the pseudonymous creator of Baozou Manhua, a rage comic-style webtoon site founded in 2008. LONGEST LASTING MEME Wang's website has rapidly grown, boasting nearly 9 million Weibo fans and nearly a billion video views. It now features popular actors, including Chinese singer Jacky Cheung. the “pepe” of china Like Pepe, $BIAO has been around for a decade, evoking nostalgia as a timeless meme. While Pepe dominated the West with its humor and adaptations, $BIAO now does the same in China. THE BNB CHain $BIAO, a legendary Chinese meme, is thriving on the BNB Chain, which is dominated by Chinese traders. With deep cultural relevance, it's becoming the "Pepe of the East." الموقع الرسمي: https://www.biaocoinbnb.com/ اشتر BIAO الآن!

توكنوميكس Biao on BNBChain (BIAO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Biao on BNBChain (BIAO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 117.80K $ 117.80K $ 117.80K إجمالي العرض: $ 969.32M $ 969.32M $ 969.32M العرض المتداول: $ 969.32M $ 969.32M $ 969.32M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 117.80K $ 117.80K $ 117.80K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01037334 $ 0.01037334 $ 0.01037334 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00012165 $ 0.00012165 $ 0.00012165 معرفة المزيد عن سعر Biao on BNBChain (BIAO)

توكنوميكس Biao on BNBChain (BIAO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Biao on BNBChain (BIAO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BIAO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BIAO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BIAO، استكشف السعر المباشر لتوكن BIAO!

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