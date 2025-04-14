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سعر Biao on BNBChain (BIAO) المباشر لليوم هو USD 0.00310176 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.10M . يتم تحديث سعر BIAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Biao on BNBChain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Biao on BNBChain خلال اليوم هو -19.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Biao on BNBChain (BIAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Biao on BNBChain مقابل USD هو $ -0.00077157244144106 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Biao on BNBChain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Biao on BNBChain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Biao on BNBChain مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00077157244144106 -19.92% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Biao on BNBChain (BIAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Biao on BNBChain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00250827$ 0.00250827 $ 0.00250827 24 ساعة مرتفع $ 0.00394512$ 0.00394512 $ 0.00394512 عالية طوال الوقت $ 0.00681592$ 0.00681592 $ 0.00681592 تغير السعر (1 ساعة) +6.14% تغير السعر (1يوم) -19.92% تغير السعر (7 أيام) -20.61%

معلومات سوق Biao on BNBChain (BIAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: