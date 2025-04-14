احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BIAO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BIAO.

سعر Biao Coin (BIAO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BIAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Biao Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Biao Coin خلال اليوم هو +5.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Biao Coin (BIAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Biao Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Biao Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Biao Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Biao Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.28% 30 يوم $ 0 -6.05% 60 يوم $ 0 -45.36% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Biao Coin (BIAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Biao Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00358822$ 0.00358822 $ 0.00358822 تغير السعر (1 ساعة) +0.29% تغير السعر (1يوم) +5.28% تغير السعر (7 أيام) +31.57%

معلومات سوق Biao Coin (BIAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: