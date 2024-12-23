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سعر BHNetwork (BHAT) المباشر لليوم هو USD 0.00563644 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.01M . يتم تحديث سعر BHAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BHNetwork الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.13K - تغيير سعر BHNetwork خلال اليوم هو -5.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 180.45M

أداء سعر BHNetwork (BHAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BHNetwork مقابل USD هو $ -0.000343098924090982 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BHNetwork مقابل USD هو $ -0.0004094135 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BHNetwork مقابل USD هو $ +0.0008014831 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BHNetwork مقابل USD هو $ -0.001580742642302923 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000343098924090982 -5.73% 30 يوم $ -0.0004094135 -7.26% 60 يوم $ +0.0008014831 +14.22% 90 يوم $ -0.001580742642302923 -21.90%

تحليل سعر BHNetwork (BHAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BHNetwork: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00550585$ 0.00550585 $ 0.00550585 24 ساعة مرتفع $ 0.00609683$ 0.00609683 $ 0.00609683 عالية طوال الوقت $ 0.662444$ 0.662444 $ 0.662444 تغير السعر (1 ساعة) -0.73% تغير السعر (1يوم) -5.73% تغير السعر (7 أيام) -23.19%

معلومات سوق BHNetwork (BHAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: