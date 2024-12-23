سعر BHNetwork (BHAT)
سعر BHNetwork (BHAT) المباشر لليوم هو USD 0.00563644. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.01M. يتم تحديث سعر BHAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BHNetwork الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.13K
- تغيير سعر BHNetwork خلال اليوم هو -5.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 180.45M
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خلال اليوم، كان سعر BHNetwork مقابل USD هو $ -0.000343098924090982 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BHNetwork مقابل USD هو $ -0.0004094135 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BHNetwork مقابل USD هو $ +0.0008014831 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BHNetwork مقابل USD هو $ -0.001580742642302923 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000343098924090982
|-5.73%
|30 يوم
|$ -0.0004094135
|-7.26%
|60 يوم
|$ +0.0008014831
|+14.22%
|90 يوم
|$ -0.001580742642302923
|-21.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BHNetwork: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.73%
-5.73%
-23.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What Is BH Network (BHAT-c1fde3)? BH Network startup is a web 3.0 company hub that aims to build products on the Elrond Network blockchain. The main fuel for all these products will be the BHAT token - the utility governance token for the BH Network hub. The first product focuses on fixing the problems of freelancers: They face FIAT marketplace issues such as high fees, bias toward established sellers, long wait times, and fraudulent chargebacks. Blockchain technology and custom algorithms will reduce those issues to almost zero, providing freelancers and their customers with a safe, fair, and fast new marketplace. Second, the BHero Launchpad is a regulated incubator gateway for projects willing to enter into the cryptocurrency sphere. The team will rigorously vet each project before offering the most disruptive and valuable projects with assistance and guidance in becoming legally compliant and prepared in every aspect of web3 business before having the final step - the public sale within the launchpad.
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