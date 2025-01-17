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سعر bHIVE (BHIVE) المباشر لليوم هو USD 0.167725 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BHIVE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق bHIVE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.00 - تغيير سعر bHIVE خلال اليوم هو +1.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر bHIVE (BHIVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر bHIVE مقابل USD هو $ +0.00282286 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر bHIVE مقابل USD هو $ -0.0114896153 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر bHIVE مقابل USD هو $ +0.0345564320 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر bHIVE مقابل USD هو $ +0.05160986042900449 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00282286 +1.71% 30 يوم $ -0.0114896153 -6.85% 60 يوم $ +0.0345564320 +20.60% 90 يوم $ +0.05160986042900449 +44.45%

تحليل سعر bHIVE (BHIVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر bHIVE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.163471$ 0.163471 $ 0.163471 24 ساعة مرتفع $ 0.167557$ 0.167557 $ 0.167557 عالية طوال الوقت $ 0.64515$ 0.64515 $ 0.64515 تغير السعر (1 ساعة) +1.55% تغير السعر (1يوم) +1.71% تغير السعر (7 أيام) -0.60%

معلومات سوق bHIVE (BHIVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: