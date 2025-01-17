سعر bHIVE (BHIVE)
سعر bHIVE (BHIVE) المباشر لليوم هو USD 0.167725. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BHIVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق bHIVE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.00
- تغيير سعر bHIVE خلال اليوم هو +1.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر bHIVE مقابل USD هو $ +0.00282286 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر bHIVE مقابل USD هو $ -0.0114896153 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر bHIVE مقابل USD هو $ +0.0345564320 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر bHIVE مقابل USD هو $ +0.05160986042900449 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00282286
|+1.71%
|30 يوم
|$ -0.0114896153
|-6.85%
|60 يوم
|$ +0.0345564320
|+20.60%
|90 يوم
|$ +0.05160986042900449
|+44.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر bHIVE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.55%
+1.71%
-0.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BNB Smart Chain HIVE [bHIVE] is a wrapped version of the Token Hive built on the BNB Smart Chain blockchain. It is backed 1:1 by the native Hive token on the Hive Blockchain and it’s meant to provide liquidity to create an onramp and offramp solution for users to flow in and out of the Hive Ecosystem, while earning yield in the form of CUB tokens in the process, bHive is a branch of the Leo Finance Community DAO that already successfully launched several DeFi ecosystems with a native token, including CUB FINANCE & POLYCUB.
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