سعر bHBD (BHBD)
سعر bHBD (BHBD) المباشر لليوم هو USD 0.363592. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BHBD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق bHBD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.01
- تغيير سعر bHBD خلال اليوم هو +0.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BHBD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BHBD.
خلال اليوم، كان سعر bHBD مقابل USD هو $ +0.00106799 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر bHBD مقابل USD هو $ -0.0185885319 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر bHBD مقابل USD هو $ +0.0300723670 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر bHBD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00106799
|+0.29%
|30 يوم
|$ -0.0185885319
|-5.11%
|60 يوم
|$ +0.0300723670
|+8.27%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر bHBD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.29%
+2.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
bHBD is a wrapped version of the HBD token (Hive Backed Dollar on the Hive Blockchain), built on the BNB Smart Chain blockchain. HBD is the longest standing algo-stablecoin in all of crypto but it has struggled with achieving mass adoption. HBD has a Fixed Savings Rate of 20%, which has solved the demand issue for HBD. There’s a supply issue with HBD, which is where bHBD and the Liquidity Pools bHBD-BUSD and bHBD-CUB come into play, providing liquidity to the HBD market on the Hive Blockchain. bHBD is backed 1:1 by the native HBD token on the Hive Blockchain and it’s meant to provide liquidity to create an onramp and offramp solution for users to flow in and out of the Hive Ecosystem, while earning yield in the form of CUB tokens in the process,
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BHBD إلى AUD
A$0.58538312
|1 BHBD إلى GBP
￡0.29450952
|1 BHBD إلى EUR
€0.35268424
|1 BHBD إلى USD
$0.363592
|1 BHBD إلى MYR
RM1.636164
|1 BHBD إلى TRY
₺12.91842376
|1 BHBD إلى JPY
¥56.5021968
|1 BHBD إلى RUB
₽37.67540304
|1 BHBD إلى INR
₹31.47979536
|1 BHBD إلى IDR
Rp5,960.52363648
|1 BHBD إلى PHP
₱21.29558344
|1 BHBD إلى EGP
￡E.18.3250368
|1 BHBD إلى BRL
R$2.19609568
|1 BHBD إلى CAD
C$0.51993656
|1 BHBD إلى BDT
৳44.20551536
|1 BHBD إلى NGN
₦565.4582784
|1 BHBD إلى UAH
₴15.33631056
|1 BHBD إلى VES
Bs19.633968
|1 BHBD إلى PKR
Rs101.42035248
|1 BHBD إلى KZT
₸192.885556
|1 BHBD إلى THB
฿12.5257444
|1 BHBD إلى TWD
NT$11.96581272
|1 BHBD إلى CHF
Fr0.33086872
|1 BHBD إلى HKD
HK$2.82874576
|1 BHBD إلى MAD
.د.م3.65773552