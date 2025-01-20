سعر BHA (BHA)
سعر BHA (BHA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BHA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.69K
- تغيير سعر BHA خلال اليوم هو +0.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BHA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BHA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BHA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BHA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.55%
|30 يوم
|$ 0
|-38.72%
|60 يوم
|$ 0
|-77.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BHA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-70.23%
+0.55%
-8.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Black Hole Protocol BHA is developed by technician TOM. Its original intention is to create a new risk-free chain coinage protocol, solve the drawbacks of traditional mining, realise the real decentralised community MeMe coin, and become the next Nakamoto.
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