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سعر BEZOGE on SOL (BEZOGE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 577.48K . يتم تحديث سعر BEZOGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BEZOGE on SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 170.73K - تغيير سعر BEZOGE on SOL خلال اليوم هو +25.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر BEZOGE on SOL (BEZOGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BEZOGE on SOL مقابل USD هو $ +0.00011623 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BEZOGE on SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BEZOGE on SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BEZOGE on SOL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00011623 +25.20% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BEZOGE on SOL (BEZOGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BEZOGE on SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00221212$ 0.00221212 $ 0.00221212 تغير السعر (1 ساعة) +3.55% تغير السعر (1يوم) +25.20% تغير السعر (7 أيام) -37.43%

معلومات سوق BEZOGE on SOL (BEZOGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: