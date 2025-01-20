سعر BEZO (BEZO)
سعر BEZO (BEZO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BEZO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BEZO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.25
- تغيير سعر BEZO خلال اليوم هو -2.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BEZO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BEZO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BEZO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BEZO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.18%
|30 يوم
|$ 0
|+58.27%
|60 يوم
|$ 0
|+2.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BEZO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.82%
-2.18%
+99.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BEZO is all about achieving the impossible, a dream that resonates with many of us. Instead of selling a million records, BEZO aims to break records; and sell tokens instead! Get your hands on this latest memecoin and aim for the stars, just like BEZO!
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