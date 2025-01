ما هو BEZO ( BEZO )

BEZO is all about achieving the impossible, a dream that resonates with many of us. Instead of selling a million records, BEZO aims to break records; and sell tokens instead! Get your hands on this latest memecoin and aim for the stars, just like BEZO!

