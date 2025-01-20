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سعر Beyond Protocol (BP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Beyond Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.02K - تغيير سعر Beyond Protocol خلال اليوم هو +2.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Beyond Protocol (BP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Beyond Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Beyond Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Beyond Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Beyond Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.81% 30 يوم $ 0 +13.72% 60 يوم $ 0 +30.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Beyond Protocol (BP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Beyond Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 61.79$ 61.79 $ 61.79 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +2.81% تغير السعر (7 أيام) -14.24%

معلومات سوق Beyond Protocol (BP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: