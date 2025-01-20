سعر Beyond Protocol (BP)
سعر Beyond Protocol (BP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Beyond Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.02K
- تغيير سعر Beyond Protocol خلال اليوم هو +2.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BP.
خلال اليوم، كان سعر Beyond Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Beyond Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Beyond Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Beyond Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.81%
|30 يوم
|$ 0
|+13.72%
|60 يوم
|$ 0
|+30.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Beyond Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
+2.81%
-14.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Beyond Protocol was started by Silicon Valley-based technologists in January 2018 to harness the explosive power of merging distributed ledger technology with IoT. Beyond Protocol eliminates hacks and facilitates machine-to-machine value transfer. With security as a given, Beyond Protocol allows us to feel comfortable opening up our devices for collaboration. Using them like threads of yarn, the dreamers among us can weave together inventions we would have not thought to conceive. From the smart phone -- a camera, a touch screen, GPS, an internet connection -- applications were built which revolutionized entire industries (e.g. Uber and Instagram). From Beyond Protocol, mega applications can be engineered on top of any combination of IoT devices: from smart pills to satellites. Imagine a Nest smoke alarm paying a drone to put out a fire, and the drone making micropayments to weather towers along the way to determine the best route. Beyond Protocol sets out to be the ethical language of machines. After over a year of R&D, in early 2019, the Beyond Protocol team put forth the first iterations of its novel technology to a handful of partners. The technology allows its partners, with one line of code, to 1. enable secure message brokering between devices through hardware signatures 2. equip devices with a cryptocurrency and fiat based payment gateway. Beyond seeks to build real, practical solutions for device security and payments from consumers to devices, and soon, among an economy of devices. Beyond envisions a future where good triumphs over evil and technology can work to create an exponentially more safe and more beautiful world.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BP إلى AUD
A$--
|1 BP إلى GBP
￡--
|1 BP إلى EUR
€--
|1 BP إلى USD
$--
|1 BP إلى MYR
RM--
|1 BP إلى TRY
₺--
|1 BP إلى JPY
¥--
|1 BP إلى RUB
₽--
|1 BP إلى INR
₹--
|1 BP إلى IDR
Rp--
|1 BP إلى PHP
₱--
|1 BP إلى EGP
￡E.--
|1 BP إلى BRL
R$--
|1 BP إلى CAD
C$--
|1 BP إلى BDT
৳--
|1 BP إلى NGN
₦--
|1 BP إلى UAH
₴--
|1 BP إلى VES
Bs--
|1 BP إلى PKR
Rs--
|1 BP إلى KZT
₸--
|1 BP إلى THB
฿--
|1 BP إلى TWD
NT$--
|1 BP إلى CHF
Fr--
|1 BP إلى HKD
HK$--
|1 BP إلى MAD
.د.م--