احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BDG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BDG.

سعر Beyond Gaming (BDG) المباشر لليوم هو USD 0.00215781 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BDG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Beyond Gaming الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.14M - تغيير سعر Beyond Gaming خلال اليوم هو -3.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Beyond Gaming (BDG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Beyond Gaming مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Beyond Gaming مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Beyond Gaming مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Beyond Gaming مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.06% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Beyond Gaming (BDG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Beyond Gaming: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00213196$ 0.00213196 $ 0.00213196 24 ساعة مرتفع $ 0.00224026$ 0.00224026 $ 0.00224026 عالية طوال الوقت $ 0.00231461$ 0.00231461 $ 0.00231461 تغير السعر (1 ساعة) -0.56% تغير السعر (1يوم) -3.06% تغير السعر (7 أيام) -3.13%

معلومات سوق Beyond Gaming (BDG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: