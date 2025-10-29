سعر Beware of Geeks Bearing Grifts المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BOGBG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BOGBG بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Beware of Geeks Bearing Grifts المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BOGBG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BOGBG بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن BOGBG

معلومات سعر BOGBG

الموقع الرسمي لـ BOGBG

اقتصاد توكن BOGBG

توقعات سعر BOGBG

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Beware of Geeks Bearing Grifts

سعر Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BOGBG إلى USD:

--
----
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:03:04 (UTC+8)

معلومات سعر Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

سعر Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BOGBG بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBOGBG على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BOGBG -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

--
----

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Beware of Geeks Bearing Grifts هي $ 9.50K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOGBG يبلغ 1.00T، مع إجمالي عرض 1000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.50K.

سجل سعر Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Beware of Geeks Bearing Grifts مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Beware of Geeks Bearing Grifts مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Beware of Geeks Bearing Grifts مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Beware of Geeks Bearing Grifts مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0+7.55%
60 يوم$ 0-1.46%
90 يوم$ 0--

ما هو Beware of Geeks Bearing Grifts ( BOGBG )

Introducing $BOGBG: Beware of Geeks Bearing Grifts – the ultimate meme token inspired by Vitalik Buterin's epic tweet highlighting the clever pun on nontransitive dice and crypto skepticism. Just like those tricky dice where A beats B, B beats C, but C dominates A, $BOGBG flips the script on grifts in the crypto world with pure, unadulterated fun.Launched on Ethereum as an ERC-20 token with 0% tax, fully burned liquidity, and renounced ownership for a fair, community-driven ride. No BS, just vibes – because in memes, as in dice, anything can happen! Join the cycle and roll with us.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Beware of Geeks Bearing Grifts (USD)

كم ستكون قيمة Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Beware of Geeks Bearing Grifts.

تحقق الآن من توقعات سعر Beware of Geeks Bearing Grifts!

عملة BOGBG إلى العملات المحلية

توكنوميكس Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BOGBG والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

كم يساوي Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) اليوم؟
سعر BOGBG المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BOGBG إلى USD الحالي؟
سعر BOGBG إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Beware of Geeks Bearing Grifts ؟
القيمة السوقية لعملة BOGBG هي $ 9.50K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BOGBG؟
العرض المتداول لتوكن BOGBG هو 1.00T USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BOGBG؟
حقق BOGBG سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BOGBG؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 BOGBG.
ما هو حجم تداول BOGBG؟
حجم تداول BOGBG المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BOGBG هذا العام؟
قد يرتفع BOGBG هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BOGBG لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:03:04 (UTC+8)

تحديثات Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,228.30
$113,228.30$113,228.30

-1.23%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,012.68
$4,012.68$4,012.68

-2.05%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04149
$0.04149$0.04149

-10.65%

شعار Solana

Solana

SOL

$199.15
$199.15$199.15

+0.12%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.0627
$3.0627$3.0627

-20.60%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,012.68
$4,012.68$4,012.68

-2.05%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,228.30
$113,228.30$113,228.30

-1.23%

شعار Solana

Solana

SOL

$199.15
$199.15$199.15

+0.12%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6510
$2.6510$2.6510

+0.56%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19570
$0.19570$0.19570

-2.03%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Tx24

Tx24

TXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0275
$0.0275$0.0275

+10.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.09600
$0.09600$0.09600

+4,700.00%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000243
$0.0000000243$0.0000000243

+182.55%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001500
$0.00001500$0.00001500

+130.76%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+81.81%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000350
$0.000000000000000000000350$0.000000000000000000000350

+105.88%