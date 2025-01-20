سعر Betterment Digital (BEMD)
سعر Betterment Digital (BEMD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BEMD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Betterment Digital الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.97
- تغيير سعر Betterment Digital خلال اليوم هو -5.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Betterment Digital مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Betterment Digital مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Betterment Digital مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Betterment Digital مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.67%
|30 يوم
|$ 0
|-10.50%
|60 يوم
|$ 0
|-0.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Betterment Digital: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-5.67%
-32.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Betterment Digital(BEMD) is a decentralized platform exchange built on Binance Smart Chain network that eases the exchanging of any BEP 20 tokens with lowest platform transaction fees. Betterment Digital Provides DeFi tools for token holders and businesses to buy, trade, swap, stake and secure crypto assets with confidence. Our experts rated the platform of Betterment digital being of high quality swap and staking platform. BEMD holders have access to about the same number of markets and products with Betterment digital platform and we provides useful research and education for our token holders.
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