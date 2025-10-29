معلومات سعر Betly (BETLY) في (USD)

سعر Betly (BETLY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BETLY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBETLY على الإطلاق هو $ 0.00201598، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BETLY +1.08% على مدار الساعة الماضية، -13.44% على مدار 24 ساعة، و -9.86% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Betly (BETLY)

القيمة السوقية الحالية لـ Betly هي $ 152.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BETLY يبلغ 999.93M، مع إجمالي عرض 999934367.158113. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 152.54K.