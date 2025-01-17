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سعر Betfin token (BET) المباشر لليوم هو USD 0.00242335 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Betfin token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 349.51K - تغيير سعر Betfin token خلال اليوم هو +0.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Betfin token (BET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Betfin token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Betfin token مقابل USD هو $ +0.0006513901 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Betfin token مقابل USD هو $ +0.0021156553 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Betfin token مقابل USD هو $ +0.001240691143731592 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.40% 30 يوم $ +0.0006513901 +26.88% 60 يوم $ +0.0021156553 +87.30% 90 يوم $ +0.001240691143731592 +104.91%

تحليل سعر Betfin token (BET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Betfin token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00240443$ 0.00240443 $ 0.00240443 24 ساعة مرتفع $ 0.00246314$ 0.00246314 $ 0.00246314 عالية طوال الوقت $ 0.00246665$ 0.00246665 $ 0.00246665 تغير السعر (1 ساعة) -0.28% تغير السعر (1يوم) +0.40% تغير السعر (7 أيام) +11.14%

معلومات سوق Betfin token (BET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: