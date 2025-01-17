سعر Betfin token (BET)
سعر Betfin token (BET) المباشر لليوم هو USD 0.00242335. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Betfin token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 349.51K
- تغيير سعر Betfin token خلال اليوم هو +0.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Betfin token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Betfin token مقابل USD هو $ +0.0006513901 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Betfin token مقابل USD هو $ +0.0021156553 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Betfin token مقابل USD هو $ +0.001240691143731592 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.40%
|30 يوم
|$ +0.0006513901
|+26.88%
|60 يوم
|$ +0.0021156553
|+87.30%
|90 يوم
|$ +0.001240691143731592
|+104.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Betfin token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
+0.40%
+11.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Betfin conects investors with players through dully decentralized gaming and staking platform powered by affiliate system.
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