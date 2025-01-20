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سعر Betero (BTE) المباشر لليوم هو USD 0.00171356 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BTE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Betero الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.26K - تغيير سعر Betero خلال اليوم هو +0.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Betero (BTE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Betero مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Betero مقابل USD هو $ +0.0000617669 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Betero مقابل USD هو $ +0.0000925797 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Betero مقابل USD هو $ +0.0001793753501256002 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.90% 30 يوم $ +0.0000617669 +3.60% 60 يوم $ +0.0000925797 +5.40% 90 يوم $ +0.0001793753501256002 +11.69%

تحليل سعر Betero (BTE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Betero: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00166291$ 0.00166291 $ 0.00166291 24 ساعة مرتفع $ 0.0017693$ 0.0017693 $ 0.0017693 عالية طوال الوقت $ 0.014674$ 0.014674 $ 0.014674 تغير السعر (1 ساعة) +0.68% تغير السعر (1يوم) +0.90% تغير السعر (7 أيام) +11.43%

معلومات سوق Betero (BTE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: