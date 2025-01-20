سعر Betero (BTE)
سعر Betero (BTE) المباشر لليوم هو USD 0.00171356. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BTE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Betero الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.26K
- تغيير سعر Betero خلال اليوم هو +0.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Betero مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Betero مقابل USD هو $ +0.0000617669 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Betero مقابل USD هو $ +0.0000925797 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Betero مقابل USD هو $ +0.0001793753501256002 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.90%
|30 يوم
|$ +0.0000617669
|+3.60%
|60 يوم
|$ +0.0000925797
|+5.40%
|90 يوم
|$ +0.0001793753501256002
|+11.69%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Betero: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.68%
+0.90%
+11.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Betero is a online a sports-betting platform that accepts deposits of multiple cryptocurrencies. Users can start betting on their favorite games with just a few clicks. By aggregating various sports data providers, Betero is going to offer the best odds on the market. Moreover, through the integrated Betero DAO, token holders can vote for their preferred data providers. Betero is the first sportsbook protocol that distributes back profits to players and token holders. Active platform users receive cashback for lost bets, and BTE token holders receive the majority of profits via our staking contracts. Live betting is one of the most attractive bets that the Betero app for Android and iOS offers. Users can bet on every possible sport and globally recognized professional leagues on their mobile devices. The Betero protocol will function as a hybrid-decentralized model that enables the platform to work as simple as traditional betting companies. To build the Betero platform, blockchain technology and smart contracts will be used most, provided it ensures simplicity for the user. The Betero backend is going to aggregate several centralized data providers to define the bets to resolve the betting markets in real-time and allow live bets. Those data providers are chosen by governance votes as part of the Betero DAO.
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