سعر BetbuInu (CRYPTO)
سعر BetbuInu (CRYPTO) المباشر لليوم هو USD 0.00529965. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CRYPTO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BetbuInu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.29
- تغيير سعر BetbuInu خلال اليوم هو +0.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BetbuInu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BetbuInu مقابل USD هو $ -0.0017689346 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BetbuInu مقابل USD هو $ -0.0024006508 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BetbuInu مقابل USD هو $ -0.002850095313572543 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.78%
|30 يوم
|$ -0.0017689346
|-33.37%
|60 يوم
|$ -0.0024006508
|-45.29%
|90 يوم
|$ -0.002850095313572543
|-34.97%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BetbuInu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.78%
+0.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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