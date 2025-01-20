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سعر BetBase (BET) المباشر لليوم هو USD 0.02113934 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BetBase الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 913.72 - تغيير سعر BetBase خلال اليوم هو +2.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BetBase (BET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BetBase مقابل USD هو $ +0.00044723 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BetBase مقابل USD هو $ +0.0012833629 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BetBase مقابل USD هو $ -0.0028579626 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BetBase مقابل USD هو $ -0.01262771044503869 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00044723 +2.16% 30 يوم $ +0.0012833629 +6.07% 60 يوم $ -0.0028579626 -13.51% 90 يوم $ -0.01262771044503869 -37.39%

تحليل سعر BetBase (BET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BetBase: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02039292$ 0.02039292 $ 0.02039292 24 ساعة مرتفع $ 0.02132069$ 0.02132069 $ 0.02132069 عالية طوال الوقت $ 0.250735$ 0.250735 $ 0.250735 تغير السعر (1 ساعة) -0.11% تغير السعر (1يوم) +2.16% تغير السعر (7 أيام) -14.51%

معلومات سوق BetBase (BET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: