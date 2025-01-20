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سعر Beta Chain Colosseum Phoenix (BCCP) المباشر لليوم هو USD 0.02363025 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BCCP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Beta Chain Colosseum Phoenix الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.66K - تغيير سعر Beta Chain Colosseum Phoenix خلال اليوم هو +3.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Beta Chain Colosseum Phoenix (BCCP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Beta Chain Colosseum Phoenix مقابل USD هو $ +0.00086907 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Beta Chain Colosseum Phoenix مقابل USD هو $ +0.0025515235 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Beta Chain Colosseum Phoenix مقابل USD هو $ +0.0027208389 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Beta Chain Colosseum Phoenix مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00086907 +3.82% 30 يوم $ +0.0025515235 +10.80% 60 يوم $ +0.0027208389 +11.51% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Beta Chain Colosseum Phoenix (BCCP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Beta Chain Colosseum Phoenix: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02181168$ 0.02181168 $ 0.02181168 24 ساعة مرتفع $ 0.02373165$ 0.02373165 $ 0.02373165 عالية طوال الوقت $ 0.02373165$ 0.02373165 $ 0.02373165 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) +3.82% تغير السعر (7 أيام) +16.04%

معلومات سوق Beta Chain Colosseum Phoenix (BCCP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: