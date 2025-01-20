سعر Beta Chain Colosseum Phoenix (BCCP)
سعر Beta Chain Colosseum Phoenix (BCCP) المباشر لليوم هو USD 0.02363025. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BCCP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Beta Chain Colosseum Phoenix الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.66K
- تغيير سعر Beta Chain Colosseum Phoenix خلال اليوم هو +3.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Beta Chain Colosseum Phoenix مقابل USD هو $ +0.00086907 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Beta Chain Colosseum Phoenix مقابل USD هو $ +0.0025515235 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Beta Chain Colosseum Phoenix مقابل USD هو $ +0.0027208389 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Beta Chain Colosseum Phoenix مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00086907
|+3.82%
|30 يوم
|$ +0.0025515235
|+10.80%
|60 يوم
|$ +0.0027208389
|+11.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Beta Chain Colosseum Phoenix: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
+3.82%
+16.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chain Colosseum Phoenix is a Web3 game application with built-in Game-Fi elements. Players can earn in-game currency by fighting various monsters with heroes
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