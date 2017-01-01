توكنوميكس Bet more (BET) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bet more (BET)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bet more (BET) Bet more is an internet meme based on the mantra "Bet more and let it ride". The meme become popular among Crypto Twitter in 2017 based on its cultural significance and the high stakes/high rewards ecosphere of crypto. The bet more meme is a cultural mantra. The BET MORE token is a meme coin with no inherent value or financial expectations, and it is intended solely for entertainment purposes only. الموقع الرسمي: https://betmore.lol/ اشتر BET الآن!

توكنوميكس Bet more (BET) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bet more (BET)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 343.80K $ 343.80K $ 343.80K إجمالي العرض: $ 997.75M $ 997.75M $ 997.75M العرض المتداول: $ 997.75M $ 997.75M $ 997.75M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 343.80K $ 343.80K $ 343.80K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00808217 $ 0.00808217 $ 0.00808217 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00034491 $ 0.00034491 $ 0.00034491 معرفة المزيد عن سعر Bet more (BET)

توكنوميكس Bet more (BET): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bet more (BET) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BET التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BET التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BET، استكشف السعر المباشر لتوكن BET!

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