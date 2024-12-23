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سعر Bet more (BET) المباشر لليوم هو USD 0.002261 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.26M . يتم تحديث سعر BET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bet more الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 123.97K - تغيير سعر Bet more خلال اليوم هو +6.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 997.80M

أداء سعر Bet more (BET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bet more مقابل USD هو $ +0.0001315 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bet more مقابل USD هو $ -0.0011916021 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bet more مقابل USD هو $ +0.0063274690 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bet more مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0001315 +6.17% 30 يوم $ -0.0011916021 -52.70% 60 يوم $ +0.0063274690 +279.85% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bet more (BET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bet more: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00181687$ 0.00181687 $ 0.00181687 24 ساعة مرتفع $ 0.00263888$ 0.00263888 $ 0.00263888 عالية طوال الوقت $ 0.00808217$ 0.00808217 $ 0.00808217 تغير السعر (1 ساعة) -2.97% تغير السعر (1يوم) +6.17% تغير السعر (7 أيام) -38.30%

معلومات سوق Bet more (BET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: