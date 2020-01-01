توكنوميكس Bet Big Casino (BETBIG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bet Big Casino (BETBIG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bet Big Casino (BETBIG) BETBIG is an innovative blockchain-based casino redefining the online gaming experience. Built on the Solana network, it combines the excitement of traditional casino games with the advantages of decentralization. Players enjoy lightning-fast transactions, minimal fees, and a secure, transparent environment. The platform offers a wide range of games, from slots and poker to live dealer experiences, all powered by cutting-edge Web3 technology. With real rewards, community-driven events, and staking opportunities, BETBIG aims to create a gaming ecosystem where fun meets financial empowerment. الموقع الرسمي: https://betbig.casino/ الوثيقة البيضاء: https://betbig.casino/files/BET-BIG-WHITE-PAPER.pdf اشتر BETBIG الآن!

توكنوميكس Bet Big Casino (BETBIG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bet Big Casino (BETBIG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 37.00K $ 37.00K $ 37.00K إجمالي العرض: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M العرض المتداول: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 37.00K $ 37.00K $ 37.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00128704 $ 0.00128704 $ 0.00128704 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00003013 $ 0.00003013 $ 0.00003013 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Bet Big Casino (BETBIG)

توكنوميكس Bet Big Casino (BETBIG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bet Big Casino (BETBIG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BETBIG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BETBIG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BETBIG، استكشف السعر المباشر لتوكن BETBIG!

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