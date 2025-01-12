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سعر Bet Big Casino (BETBIG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 157.78K . يتم تحديث سعر BETBIG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bet Big Casino الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.15K - تغيير سعر Bet Big Casino خلال اليوم هو -12.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Bet Big Casino (BETBIG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bet Big Casino مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bet Big Casino مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bet Big Casino مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bet Big Casino مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.63% 30 يوم $ 0 -81.04% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bet Big Casino (BETBIG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bet Big Casino: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00128704$ 0.00128704 $ 0.00128704 تغير السعر (1 ساعة) +0.29% تغير السعر (1يوم) -12.63% تغير السعر (7 أيام) -49.33%

معلومات سوق Bet Big Casino (BETBIG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: