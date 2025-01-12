سعر Bet Big Casino (BETBIG)
سعر Bet Big Casino (BETBIG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 157.78K. يتم تحديث سعر BETBIG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bet Big Casino الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.15K
- تغيير سعر Bet Big Casino خلال اليوم هو -12.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Bet Big Casino مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bet Big Casino مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bet Big Casino مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bet Big Casino مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.63%
|30 يوم
|$ 0
|-81.04%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bet Big Casino: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.29%
-12.63%
-49.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BETBIG is an innovative blockchain-based casino redefining the online gaming experience. Built on the Solana network, it combines the excitement of traditional casino games with the advantages of decentralization. Players enjoy lightning-fast transactions, minimal fees, and a secure, transparent environment. The platform offers a wide range of games, from slots and poker to live dealer experiences, all powered by cutting-edge Web3 technology. With real rewards, community-driven events, and staking opportunities, BETBIG aims to create a gaming ecosystem where fun meets financial empowerment.
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