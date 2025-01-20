سعر Beskar (BSK-BAA025)
سعر Beskar (BSK-BAA025) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BSK-BAA025 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Beskar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.14
- تغيير سعر Beskar خلال اليوم هو -5.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Beskar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Beskar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Beskar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Beskar مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.57%
|30 يوم
|$ 0
|-19.28%
|60 يوم
|$ 0
|-3.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Beskar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-5.57%
-8.98%
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