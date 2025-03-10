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سعر BESC LLC (BESC) المباشر لليوم هو USD 0.723376 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 660.83K . يتم تحديث سعر BESC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BESC LLC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.35K - تغيير سعر BESC LLC خلال اليوم هو -1.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 918.15K

أداء سعر BESC LLC (BESC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BESC LLC مقابل USD هو $ -0.0102832210413045 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BESC LLC مقابل USD هو $ +0.1083209263 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BESC LLC مقابل USD هو $ +0.1083209263 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BESC LLC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0102832210413045 -1.40% 30 يوم $ +0.1083209263 +14.97% 60 يوم $ +0.1083209263 +14.97% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BESC LLC (BESC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BESC LLC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.65$ 0.65 $ 0.65 24 ساعة مرتفع $ 0.777092$ 0.777092 $ 0.777092 عالية طوال الوقت $ 3.77$ 3.77 $ 3.77 تغير السعر (1 ساعة) -0.64% تغير السعر (1يوم) -1.40% تغير السعر (7 أيام) +0.21%

معلومات سوق BESC LLC (BESC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: