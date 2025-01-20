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سعر Besa Gaming Company (BESA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BESA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Besa Gaming Company الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 220.49 - تغيير سعر Besa Gaming Company خلال اليوم هو -24.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Besa Gaming Company (BESA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Besa Gaming Company مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Besa Gaming Company مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Besa Gaming Company مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Besa Gaming Company مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -24.79% 30 يوم $ 0 +30.63% 60 يوم $ 0 -38.23% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Besa Gaming Company (BESA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Besa Gaming Company: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.81% تغير السعر (1يوم) -24.79% تغير السعر (7 أيام) +9.85%

معلومات سوق Besa Gaming Company (BESA)

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