سعر Besa Gaming Company (BESA)
سعر Besa Gaming Company (BESA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BESA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Besa Gaming Company الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 220.49
- تغيير سعر Besa Gaming Company خلال اليوم هو -24.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BESA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BESA.
خلال اليوم، كان سعر Besa Gaming Company مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Besa Gaming Company مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Besa Gaming Company مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Besa Gaming Company مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-24.79%
|30 يوم
|$ 0
|+30.63%
|60 يوم
|$ 0
|-38.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Besa Gaming Company: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.81%
-24.79%
+9.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Besa Gaming positions itself as a blockchain-based gaming project aimed at providing a multifaceted gaming ecosystem. It enables players to earn real money and play with friends, or other players worldwide, through various gaming modes, including single and multiple player options. Employing its native cryptocurrency, $Besa tokens, the project seeks to merge the realms of gaming and cryptocurrency, allowing players to accrue rewards and enhance their gaming experience. What Makes Besa Project Unique? The project intertwines the vibrant world of gaming with decentralized finance through its $Besa tokens and NFT integrations. The uniqueness stems from its model of rewarding players, both through gameplay and by holding tokens and NFTs. Players can earn by participating in games, while token holders and NFT owners receive a share from a 4% tax on token sales and player winnings, respectively. Besa Gaming promotes both competitive and cooperative multiplayer options, alongside conventional single-player modes, expanding the utility and functionality of its ecosystem.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BESA إلى AUD
A$--
|1 BESA إلى GBP
￡--
|1 BESA إلى EUR
€--
|1 BESA إلى USD
$--
|1 BESA إلى MYR
RM--
|1 BESA إلى TRY
₺--
|1 BESA إلى JPY
¥--
|1 BESA إلى RUB
₽--
|1 BESA إلى INR
₹--
|1 BESA إلى IDR
Rp--
|1 BESA إلى PHP
₱--
|1 BESA إلى EGP
￡E.--
|1 BESA إلى BRL
R$--
|1 BESA إلى CAD
C$--
|1 BESA إلى BDT
৳--
|1 BESA إلى NGN
₦--
|1 BESA إلى UAH
₴--
|1 BESA إلى VES
Bs--
|1 BESA إلى PKR
Rs--
|1 BESA إلى KZT
₸--
|1 BESA إلى THB
฿--
|1 BESA إلى TWD
NT$--
|1 BESA إلى CHF
Fr--
|1 BESA إلى HKD
HK$--
|1 BESA إلى MAD
.د.م--