سعر Berry Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Berry Finance (BERRY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 8.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BERRY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BERRY.

يحتل Berry Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 41,692، مع عرض متداول قدره 100.00B BERRY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BERRY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BERRY بمقدار +1.99% خلال الساعة الماضية و+2.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Berry Finance (BERRY)

القيمة السوقية $ 41.69K$ 41.69K $ 41.69K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 41.69K$ 41.69K $ 41.69K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Berry Finance هي $ 41.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BERRY يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.69K.