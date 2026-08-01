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سعر Berry Finance المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ BERRY هي 41,692 USD. تابع تحديثات أسعار BERRY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Berry Finance المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ BERRY هي 41,692 USD. تابع تحديثات أسعار BERRY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Berry Finance (BERRY)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BERRY إلى USD:

$0.00000041811
$0.00000041811$0.00000041811
+7.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Berry Finance (BERRY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:45:58 (UTC+8)

سعر Berry Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Berry Finance (BERRY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 8.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BERRY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BERRY.

يحتل Berry Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 41,692، مع عرض متداول قدره 100.00B BERRY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BERRY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BERRY بمقدار +1.99% خلال الساعة الماضية و+2.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Berry Finance (BERRY)

$ 41.69K
$ 41.69K$ 41.69K

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$ 41.69K
$ 41.69K$ 41.69K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Berry Finance هي $ 41.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BERRY يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.69K.

سجل سعر Berry Finance بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.99%

+8.68%

+2.96%

+2.96%

سجل سعر Berry Finance (BERRY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Berry Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Berry Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Berry Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Berry Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+8.68%
30 يوم$ 0-20.16%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Berry Finance

Berry Finance (BERRY) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BERRY في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBerry Finance (BERRY) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Berry Finance نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Berry Finance الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BERRY للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Berry Finance.

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المصدر Berry Finance (BERRY)

الموقع الرسمي

الفئة :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

نبذة عن Berry Finance

ما هو السعر الحالي لـ Berry Finance؟

السعر المباشر لـ Berry Finance (BERRY) هو $ USD. يتم تحديث هذا التقييم في الوقت الحقيقي باستمرار، ويجمع الأسعار من بورصات عالمية رئيسية لضمان أن ترى سعرًا دقيقًا للسوق.

كيف يُصنَّف Berry Finance في السوق؟

تحتلّ Berry Finance حاليًا المرتبة #7311 في السوق، مدعومة برأس مال سوقي قدره $41692. يتأثر هذا التصنيف بعمق السيولة والطلب العام من المستثمرين وحجم المعروض المتداول من الرموز المميزة.

ما هو المعروض المتداول لـ BERRY؟

يبلغ المعروض المتداول لـ BERRY 100000000000.0 رمزًا، وهو يمثل الكمية المتاحة في السوق المفتوح. يلعب هذا الرقم دورًا مهمًا في تحديد التقييم السوقي والندرة وديناميكيات التضخم على المدى الطويل.

ما هو نطاق سعر Berry Finance خلال 24 ساعة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت Berry Finance ضمن نطاق يتراوح بين $ (أدنى سعر خلال 24 ساعة) و$ (أعلى سعر خلال 24 ساعة). يساعد نطاق التقلب هذا المتداولين على فهم الزخم على المدى القصير وعدم اليقين في السوق.

كم يبعد Berry Finance عن أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

بلغت Berry Finance أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $، بينما كان أدنى سعر مسجل (ATL) هو $. تتيح هذه المستويات التاريخية للمتداولين تقييم إمكانات الأسعار على المدى الطويل ودورات الأسعار.

كم هو حجم تداول BERRY اليوم؟

يبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يعكس المشاركة الحالية في السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع الحجم إلى اهتمام أكبر من المستثمرين وسيولة سوقية أعمق.

ما الذي يؤثر على اتجاه الاتجاه الأخير لـ Berry Finance؟

إن التحرك الحالي في السعر بنسبة 8.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل بتأثير مشاعر السوق ونشاط التداول والعوامل الاقتصادية الكلية والتحديثات الخاصة بالنظام البيئي المتعلقة بـ Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Framework,DeFAI. كما يمكن أن تكون الزيادات المفاجئة في الحجم بمثابة محفزات لتحركات حادة في الأسعار.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Berry Finance

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:45:58 (UTC+8)

تحديثات Berry Finance (BERRY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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