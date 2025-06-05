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سعر Bermuda Shorts (SHORT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 80.65K . يتم تحديث سعر SHORT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bermuda Shorts الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Bermuda Shorts خلال اليوم هو +0.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.00B

أداء سعر Bermuda Shorts (SHORT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bermuda Shorts مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bermuda Shorts مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bermuda Shorts مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bermuda Shorts مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.60% 30 يوم $ 0 +41.78% 60 يوم $ 0 -57.44% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bermuda Shorts (SHORT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bermuda Shorts: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) +0.60% تغير السعر (7 أيام) +5.78%

معلومات سوق Bermuda Shorts (SHORT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: