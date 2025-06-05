سعر Bermuda Shorts (SHORT)
سعر Bermuda Shorts (SHORT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 80.65K. يتم تحديث سعر SHORT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bermuda Shorts الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Bermuda Shorts خلال اليوم هو +0.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.00B
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خلال اليوم، كان سعر Bermuda Shorts مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bermuda Shorts مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bermuda Shorts مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bermuda Shorts مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.60%
|30 يوم
|$ 0
|+41.78%
|60 يوم
|$ 0
|-57.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bermuda Shorts: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
+0.60%
+5.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BSC needs something new and unique memecoin tokenomics! Introducing @bscwearshorts Bermuda Shorts Ticker: $SHORT Contract Address: 0xACee924Ec7FCEB684369519e2d135DB2eAabE192 Tokenomics: 4 TRILLION 99.9% will be sent to CZ's wallet 0.08% for Liquidity 0.02% for CEX listings I personally added 80 BNB Liquidity and will be locked for 4 months. Don’t short the market—just buy $SHORT instead. 🩳 Tired of memecoin PvPs and drama? Try $SHORT—no PVP, just building a culture. $SHORT dev sent 99.9% of the supply to CZ—better than $SHIB dev sending 50% of the supply to Vitalik. Join Telegram: https://t.me/BERMUDASHORT
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