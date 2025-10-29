معلومات سعر Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 484.02 $ 484.02 $ 484.02 24 ساعة منخفض $ 504.99 $ 504.99 $ 504.99 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 484.02$ 484.02 $ 484.02 24 ساعة مرتفع $ 504.99$ 504.99 $ 504.99 عالية طوال الوقت $ 546.27$ 546.27 $ 546.27 أدنى سعر $ 481.21$ 481.21 $ 481.21 تغير السعر (1 ساعة) +5.01% تغير السعر (1يوم) +1.90% تغير السعر (7 أيام) +4.08% تغير السعر (7 أيام) +4.08%

سعر Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) في الوقت الحقيقي هو $508.26. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BRK.BX بين أدنى سعر $ 484.02 وأعلى سعر $ 504.99، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBRK.BX على الإطلاق هو $ 546.27، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 481.21.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BRK.BX +5.01% على مدار الساعة الماضية، +1.90% على مدار 24 ساعة، و +4.08% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

القيمة السوقية $ 647.94K$ 647.94K $ 647.94K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.28M$ 11.28M $ 11.28M إمداد دورة التداول 1.27K 1.27K 1.27K إجمالي العرض 22,199.99952743 22,199.99952743 22,199.99952743

القيمة السوقية الحالية لـ Berkshire Hathaway xStock هي $ 647.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BRK.BX يبلغ 1.27K، مع إجمالي عرض 22199.99952743. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.28M.