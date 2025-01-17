سعر BergerDoge (BERGERDOGE)
سعر BergerDoge (BERGERDOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BERGERDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BergerDoge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.57
- تغيير سعر BergerDoge خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BergerDoge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BergerDoge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BergerDoge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BergerDoge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-2.96%
|60 يوم
|$ 0
|+6.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BergerDoge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+1.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BergerDoge is an BEP20 token which started on the Binance Smart Chain Oct 29, 2022. The max supply is 420 quadrillion and one of its key functionalities is its Decentralized usage rewards mechanism. For every active user transaction a 4% $BergerDoge reward is granted to holders’ Decentralized wallets only, fostering a healthy Distrubuted network and community usage. The more $BergerDoge is actively used, the more rewards are granted! . In addition, who buy $BergerDoge there will be a chance to receive extremely large rewards, the rewards will be distributed every 2 days (1% each transaction for rewards pool).
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