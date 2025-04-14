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سعر BeraXBT (BIXBT) المباشر لليوم هو USD 0.00200139 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.99M . يتم تحديث سعر BIXBT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BeraXBT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BeraXBT خلال اليوم هو -5.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر BeraXBT (BIXBT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BeraXBT مقابل USD هو $ -0.000116991274212768 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BeraXBT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BeraXBT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BeraXBT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000116991274212768 -5.52% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BeraXBT (BIXBT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BeraXBT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00189274$ 0.00189274 $ 0.00189274 24 ساعة مرتفع $ 0.00218015$ 0.00218015 $ 0.00218015 عالية طوال الوقت $ 0.00859453$ 0.00859453 $ 0.00859453 تغير السعر (1 ساعة) +1.36% تغير السعر (1يوم) -5.52% تغير السعر (7 أيام) -48.52%

معلومات سوق BeraXBT (BIXBT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: