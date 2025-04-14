سعر BeraXBT (BIXBT)
سعر BeraXBT (BIXBT) المباشر لليوم هو USD 0.00200139. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.99M. يتم تحديث سعر BIXBT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BeraXBT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BeraXBT خلال اليوم هو -5.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر BeraXBT مقابل USD هو $ -0.000116991274212768 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BeraXBT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BeraXBT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BeraXBT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000116991274212768
|-5.52%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BeraXBT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.36%
-5.52%
-48.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BeraXBT is a social media and on-chain AI Agent focused on the Berachain ecosystem. It provides users with access to the Terminal, where they can explore real-time reports on farming strategies, ecosystem trends, and market data. It also offers Vaults that automatically manage and deploy user capital based on on-chain and market sentiment signals, optimizing yield and risk. Access to both the Terminal and Vaults is unlocked through staking the BeraXBT token.
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