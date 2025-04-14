سعر BERATARDIO (BERATARDIO)
سعر BERATARDIO (BERATARDIO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 122.68K. يتم تحديث سعر BERATARDIO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BERATARDIO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BERATARDIO خلال اليوم هو +17.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر BERATARDIO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BERATARDIO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BERATARDIO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BERATARDIO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+17.81%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BERATARDIO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
+17.81%
-35.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Beratardio (BERATARDIO) is a community-driven memecoin launched on Berachain, known for its unfiltered humor, cultural significance, and decentralized engagement. Emerging as the first memecoin to graduate from Kodiak’s Panda Factory, Beratardio has established itself as a grassroots project built and operated by its dedicated community of holders, known as beratards. The project embraces the culture of internet absurdity, incorporating elements of memes, decentralized governance, and community-driven initiatives rather than traditional utility. With a strong presence in the Berachain ecosystem, Beratardio thrives as a purely social and memetic token, evolving organically through its community’s participation.
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