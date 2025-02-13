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سعر Berally Token (BRLY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.02M . يتم تحديث سعر BRLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Berally Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 155.27K - تغيير سعر Berally Token خلال اليوم هو +185.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.30B

أداء سعر Berally Token (BRLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Berally Token مقابل USD هو $ +0.00028696 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Berally Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Berally Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Berally Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00028696 +185.90% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Berally Token (BRLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Berally Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -15.81% تغير السعر (1يوم) +185.90% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Berally Token (BRLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: