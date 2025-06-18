سعر Beradrome (BERO)
سعر Beradrome (BERO) المباشر لليوم هو USD 1.5. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BERO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Beradrome الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 263.78
- تغيير سعر Beradrome خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Beradrome مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Beradrome مقابل USD هو $ -0.6067339500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Beradrome مقابل USD هو $ -0.6067339500 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Beradrome مقابل USD هو $ -1.0372739910336035 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.6067339500
|-40.44%
|60 يوم
|$ -0.6067339500
|-40.44%
|90 يوم
|$ -1.0372739910336035
|-40.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Beradrome: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Beradrome is Berachain’s native restaking & liquidity marketplace, enabling ecosystem projects to build deeper liquidity for less, liquidation free HONEY loans and a flywheel boosted by its Berachain validator set. The platform introduces an innovative token structure, encompassing BERO, hiBERO, and oBERO tokens, each presenting users with diverse advantages and motivations. The supply of BERO tokens is algorithmically controlled via a bonding curve mechanism, ensuring a stable foundation for BERO tokens while providing liquidity at market-driven rates.
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