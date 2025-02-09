شعار Berachain Staked ETH

سعر Berachain Staked ETH (BERAETH)

USD

مخطط سعر Berachain Staked ETH (BERAETH) المباشر

$2,629.09
$2,629.09$2,629.09
-0.10%(1D)

سعر Berachain Staked ETH (BERAETH) لليوم

سعر Berachain Staked ETH (BERAETH) المباشر لليوم هو USD 2,628.63. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BERAETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Berachain Staked ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 494.24
- تغيير سعر Berachain Staked ETH خلال اليوم هو -0.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Berachain Staked ETH (BERAETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Berachain Staked ETH مقابل USD هو $ -5.351424569072 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Berachain Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Berachain Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Berachain Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -5.351424569072-0.20%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Berachain Staked ETH (BERAETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Berachain Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 2,597.69
$ 2,597.69$ 2,597.69

$ 2,657.72
$ 2,657.72$ 2,657.72

$ 2,739.72
$ 2,739.72$ 2,739.72

-0.33%

-0.20%

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معلومات سوق Berachain Staked ETH (BERAETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 494.24
$ 494.24$ 494.24

0.00
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ما هو Berachain Staked ETH ( BERAETH )

beraETH is a Berachain-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Berachain users and builders. By minting beraETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Berachain network. beraETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use beraETH in DeFi on Berachain as you normally would.

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المصدر Berachain Staked ETH (BERAETH)

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