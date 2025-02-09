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سعر Berachain Staked ETH (BERAETH) المباشر لليوم هو USD 2,628.63 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BERAETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Berachain Staked ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 494.24 - تغيير سعر Berachain Staked ETH خلال اليوم هو -0.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Berachain Staked ETH (BERAETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Berachain Staked ETH مقابل USD هو $ -5.351424569072 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Berachain Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Berachain Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Berachain Staked ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -5.351424569072 -0.20% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Berachain Staked ETH (BERAETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Berachain Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2,597.69$ 2,597.69 $ 2,597.69 24 ساعة مرتفع $ 2,657.72$ 2,657.72 $ 2,657.72 عالية طوال الوقت $ 2,739.72$ 2,739.72 $ 2,739.72 تغير السعر (1 ساعة) -0.33% تغير السعر (1يوم) -0.20% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Berachain Staked ETH (BERAETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: