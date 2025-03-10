سعر Berabot (BBOT)
سعر Berabot (BBOT) المباشر لليوم هو USD 0.104752. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 246.90K. يتم تحديث سعر BBOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Berabot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.14K
- تغيير سعر Berabot خلال اليوم هو -18.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.36M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BBOT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BBOT.
خلال اليوم، كان سعر Berabot مقابل USD هو $ -0.0231502519932714 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Berabot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Berabot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Berabot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0231502519932714
|-18.09%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Berabot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.35%
-18.09%
-43.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
First Telegram sniping & trading bot on Berachain Allow us to introduce our Berabot project on Berachain. This initiative is designed to benefit every bera user by enhancing their trading flow for a more streamlined experience. Berabot stands out as the inaugural and exclusive trading bot to debut on Berachain. This intricately crafted trading bot is tailored to provide an unparalleled trading experience by seamlessly combining traditional trading conventions with the dynamic functionalities of Telegram bots.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BBOT إلى AUD
A$0.16550816
|1 BBOT إلى GBP
￡0.08065904
|1 BBOT إلى EUR
€0.09637184
|1 BBOT إلى USD
$0.104752
|1 BBOT إلى MYR
RM0.46300384
|1 BBOT إلى TRY
₺3.82554304
|1 BBOT إلى JPY
¥15.46977536
|1 BBOT إلى RUB
₽9.33026064
|1 BBOT إلى INR
₹9.13123184
|1 BBOT إلى IDR
Rp1,717.24562688
|1 BBOT إلى PHP
₱6.01066976
|1 BBOT إلى EGP
￡E.5.30883136
|1 BBOT إلى BRL
R$0.6075616
|1 BBOT إلى CAD
C$0.14979536
|1 BBOT إلى BDT
৳12.72317792
|1 BBOT إلى NGN
₦158.4740632
|1 BBOT إلى UAH
₴4.3157824
|1 BBOT إلى VES
Bs6.704128
|1 BBOT إلى PKR
Rs29.31694224
|1 BBOT إلى KZT
₸51.39866384
|1 BBOT إلى THB
฿3.5406176
|1 BBOT إلى TWD
NT$3.44215072
|1 BBOT إلى CHF
Fr0.09113424
|1 BBOT إلى HKD
HK$0.81392304
|1 BBOT إلى MAD
.د.م1.01818944
|1 BBOT إلى MXN
$2.12227552