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سعر Berabot (BBOT) المباشر لليوم هو USD 0.104752 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 246.90K . يتم تحديث سعر BBOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Berabot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.14K - تغيير سعر Berabot خلال اليوم هو -18.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.36M

أداء سعر Berabot (BBOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Berabot مقابل USD هو $ -0.0231502519932714 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Berabot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Berabot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Berabot مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0231502519932714 -18.09% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Berabot (BBOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Berabot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.100392$ 0.100392 $ 0.100392 24 ساعة مرتفع $ 0.128097$ 0.128097 $ 0.128097 عالية طوال الوقت $ 0.244868$ 0.244868 $ 0.244868 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) -18.09% تغير السعر (7 أيام) -43.84%

معلومات سوق Berabot (BBOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: