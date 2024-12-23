سعر Bepro (BEPRO)
سعر Bepro (BEPRO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.44M. يتم تحديث سعر BEPRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bepro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 293.97K
- تغيير سعر Bepro خلال اليوم هو -4.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Bepro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bepro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bepro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bepro مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.75%
|30 يوم
|$ 0
|+19.49%
|60 يوم
|$ 0
|+35.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bepro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.04%
-4.75%
-22.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BEPRO Network is a codebase code-as-a-service Protocol for DeFi, Gaming, Prediction Markets & More.
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