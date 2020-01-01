توكنوميكس bePAY Finance (BECOIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول bePAY Finance (BECOIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات bePAY Finance (BECOIN) bePAY is a DEFI (Decentralized Finance) protocol that is the first BNPL (Buy Now Pay Later) platform based on blockchain technology. bePAY will offer significant cost savings to all participants in the ecosystem by utilising smart contract technology and blockchains. bePAY aims to be a key participant offering DEFI e-commerce and in-store solutions to shoppers and merchants. bePAY will also allow users to pay for their shopping with any approved cryptocurrency that they hold in their bePAY wallet. Shoppers will be rewarded through a program that will benefit all participants in the bePAY ecosystem. bePAY is powered by the bePAY token which will be used as a mechanism through which the protocol is governed. A broad distribution across the entire ecosystem including users, merchants and marketplaces will ensure that all participants are rewarded. الموقع الرسمي: https://bepay.finance/ اشتر BECOIN الآن!

توكنوميكس bePAY Finance (BECOIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار bePAY Finance (BECOIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 23.38K $ 23.38K $ 23.38K إجمالي العرض: $ 13.00M $ 13.00M $ 13.00M العرض المتداول: $ 13.00M $ 13.00M $ 13.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 23.38K $ 23.38K $ 23.38K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.248777 $ 0.248777 $ 0.248777 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00079919 $ 0.00079919 $ 0.00079919 السعر الحالي: $ 0.00179858 $ 0.00179858 $ 0.00179858 معرفة المزيد عن سعر bePAY Finance (BECOIN)

توكنوميكس bePAY Finance (BECOIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس bePAY Finance (BECOIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BECOIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BECOIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BECOIN، استكشف السعر المباشر لتوكن BECOIN!

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