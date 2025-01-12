سعر bePAY Finance (BECOIN)
سعر bePAY Finance (BECOIN) المباشر لليوم هو USD 0.00568592. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 73.92K. يتم تحديث سعر BECOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق bePAY Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.14
- تغيير سعر bePAY Finance خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 13.00M
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خلال اليوم، كان سعر bePAY Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر bePAY Finance مقابل USD هو $ +0.0037664495 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر bePAY Finance مقابل USD هو $ +0.0332669066 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر bePAY Finance مقابل USD هو $ +0.004496399240031955 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ +0.0037664495
|+66.24%
|60 يوم
|$ +0.0332669066
|+585.08%
|90 يوم
|$ +0.004496399240031955
|+378.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر bePAY Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-0.00%
-16.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
bePAY is a DEFI (Decentralized Finance) protocol that is the first BNPL (Buy Now Pay Later) platform based on blockchain technology. bePAY will offer significant cost savings to all participants in the ecosystem by utilising smart contract technology and blockchains. bePAY aims to be a key participant offering DEFI e-commerce and in-store solutions to shoppers and merchants. bePAY will also allow users to pay for their shopping with any approved cryptocurrency that they hold in their bePAY wallet. Shoppers will be rewarded through a program that will benefit all participants in the bePAY ecosystem. bePAY is powered by the bePAY token which will be used as a mechanism through which the protocol is governed. A broad distribution across the entire ecosystem including users, merchants and marketplaces will ensure that all participants are rewarded.
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