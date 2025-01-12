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سعر bePAY Finance (BECOIN) المباشر لليوم هو USD 0.00568592 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 73.92K . يتم تحديث سعر BECOIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق bePAY Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.14 - تغيير سعر bePAY Finance خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 13.00M

أداء سعر bePAY Finance (BECOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر bePAY Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر bePAY Finance مقابل USD هو $ +0.0037664495 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر bePAY Finance مقابل USD هو $ +0.0332669066 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر bePAY Finance مقابل USD هو $ +0.004496399240031955 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ +0.0037664495 +66.24% 60 يوم $ +0.0332669066 +585.08% 90 يوم $ +0.004496399240031955 +378.00%

تحليل سعر bePAY Finance (BECOIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر bePAY Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00567947$ 0.00567947 $ 0.00567947 24 ساعة مرتفع $ 0.00569014$ 0.00569014 $ 0.00569014 عالية طوال الوقت $ 0.248777$ 0.248777 $ 0.248777 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) -16.60%

معلومات سوق bePAY Finance (BECOIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: