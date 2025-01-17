سعر BEP20 LEO (BLEO)
سعر BEP20 LEO (BLEO) المباشر لليوم هو USD 0.063695. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BLEO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BEP20 LEO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.15
- تغيير سعر BEP20 LEO خلال اليوم هو +1.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BEP20 LEO مقابل USD هو $ +0.0010047 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BEP20 LEO مقابل USD هو $ -0.0117239437 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BEP20 LEO مقابل USD هو $ +0.0246741436 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BEP20 LEO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0010047
|+1.60%
|30 يوم
|$ -0.0117239437
|-18.40%
|60 يوم
|$ +0.0246741436
|+38.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BEP20 LEO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.60%
+4.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LeoFinance is a social media community that distributes LEO/wLEO/bLEO to authors and curators as tokenized rewards. The bLEO token is a BSC-bridge to our main chain token (LEO) on the Hive blockchain. Users earn tokenized rewards on our platform and can withdraw them as either wLEO (ERC20), bLEO(BSC) or LEO (Hive).
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