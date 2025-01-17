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سعر BEP20 LEO (BLEO) المباشر لليوم هو USD 0.063695 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BLEO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BEP20 LEO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.15 - تغيير سعر BEP20 LEO خلال اليوم هو +1.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BEP20 LEO (BLEO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BEP20 LEO مقابل USD هو $ +0.0010047 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BEP20 LEO مقابل USD هو $ -0.0117239437 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BEP20 LEO مقابل USD هو $ +0.0246741436 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BEP20 LEO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0010047 +1.60% 30 يوم $ -0.0117239437 -18.40% 60 يوم $ +0.0246741436 +38.74% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BEP20 LEO (BLEO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BEP20 LEO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.062532$ 0.062532 $ 0.062532 24 ساعة مرتفع $ 0.064046$ 0.064046 $ 0.064046 عالية طوال الوقت $ 0.324897$ 0.324897 $ 0.324897 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.60% تغير السعر (7 أيام) +4.50%

معلومات سوق BEP20 LEO (BLEO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: