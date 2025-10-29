معلومات سعر Beny Bad Boy (BBB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00316162 $ 0.00316162 $ 0.00316162 24 ساعة منخفض $ 0.00316186 $ 0.00316186 $ 0.00316186 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00316162$ 0.00316162 $ 0.00316162 24 ساعة مرتفع $ 0.00316186$ 0.00316186 $ 0.00316186 عالية طوال الوقت $ 0.00514351$ 0.00514351 $ 0.00514351 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) +0.01% تغير السعر (7 أيام) +0.01%

سعر Beny Bad Boy (BBB) في الوقت الحقيقي هو $0.00316186. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BBB بين أدنى سعر $ 0.00316162 وأعلى سعر $ 0.00316186، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBBB على الإطلاق هو $ 0.00514351، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BBB 0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.01% على مدار 24 ساعة، و +0.01% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Beny Bad Boy (BBB)

القيمة السوقية $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M إمداد دورة التداول 2.38B 2.38B 2.38B إجمالي العرض 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Beny Bad Boy هي $ 7.53M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BBB يبلغ 2.38B، مع إجمالي عرض 2382904000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.53M.