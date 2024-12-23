سعر BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX)
سعر BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) المباشر لليوم هو USD 43.42. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 337.47M. يتم تحديث سعر SAVAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BENQI Liquid Staked AVAX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.16M
- تغيير سعر BENQI Liquid Staked AVAX خلال اليوم هو -1.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.78M
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خلال اليوم، كان سعر BENQI Liquid Staked AVAX مقابل USD هو $ -0.76868521514357 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BENQI Liquid Staked AVAX مقابل USD هو $ -3.6386611300 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BENQI Liquid Staked AVAX مقابل USD هو $ +17.3173592540 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BENQI Liquid Staked AVAX مقابل USD هو $ +11.609070438581005 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.76868521514357
|-1.73%
|30 يوم
|$ -3.6386611300
|-8.38%
|60 يوم
|$ +17.3173592540
|+39.88%
|90 يوم
|$ +11.609070438581005
|+36.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BENQI Liquid Staked AVAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.86%
-1.73%
-26.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BENQI Liquid Staking is the first liquid staking protocol for Avalanche. Users stake AVAX with BENQI, and receive sAVAX, an interest bearing version of AVAX. This allows users to earn both the rewards for securing the Avalanche network and from the world of DeFi.
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