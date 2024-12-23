احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SAVAX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SAVAX.

سعر BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) المباشر لليوم هو USD 43.42 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 337.47M . يتم تحديث سعر SAVAX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BENQI Liquid Staked AVAX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.16M - تغيير سعر BENQI Liquid Staked AVAX خلال اليوم هو -1.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.78M

أداء سعر BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BENQI Liquid Staked AVAX مقابل USD هو $ -0.76868521514357 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BENQI Liquid Staked AVAX مقابل USD هو $ -3.6386611300 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BENQI Liquid Staked AVAX مقابل USD هو $ +17.3173592540 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BENQI Liquid Staked AVAX مقابل USD هو $ +11.609070438581005 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.76868521514357 -1.73% 30 يوم $ -3.6386611300 -8.38% 60 يوم $ +17.3173592540 +39.88% 90 يوم $ +11.609070438581005 +36.49%

تحليل سعر BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BENQI Liquid Staked AVAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 42.38$ 42.38 $ 42.38 24 ساعة مرتفع $ 45.18$ 45.18 $ 45.18 عالية طوال الوقت $ 103.55$ 103.55 $ 103.55 تغير السعر (1 ساعة) +1.86% تغير السعر (1يوم) -1.73% تغير السعر (7 أيام) -26.31%

معلومات سوق BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: