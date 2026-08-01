سعر Bending Spoons xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Bending Spoons xStock (BSPX) اليوم هو $ 37.26، مع تغير بنسبة 1.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BSPX الحالي إلى USD هو $ 37.26 لكل BSPX.

يحتل Bending Spoons xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 77,322,406، مع عرض متداول قدره 2.08M BSPX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BSPX بين $ 37.26 (أدنى) و$ 40.41 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 58.64، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 28.12.

على المدى القصير، تحرك BSPX بمقدار -3.18% خلال الساعة الماضية و-18.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.33K.

معلومات سوق Bending Spoons xStock (BSPX)

القيمة السوقية $ 77.32M$ 77.32M $ 77.32M الحجم (24 ساعة) $ 2.33K$ 2.33K $ 2.33K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 77.32M$ 77.32M $ 77.32M إمداد دورة التداول 2.08M 2.08M 2.08M إجمالي العرض 2,075,073.634063998 2,075,073.634063998 2,075,073.634063998

القيمة السوقية الحالية لـ Bending Spoons xStock هي $ 77.32M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.33K. العرض المتداول لـ BSPX يبلغ 2.08M، مع إجمالي عرض 2075073.634063998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 77.32M.